До січня в Західній Африці Еболою може захворіти майже 1,5 млн осіб - ВООЗ

Такі дані публікує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своїй доповіді станом на 9 листопада, передає ТАСС.

За даними Центру з контролю й профілактики захворювань США, в Ліберії й Сьєрра-Леоне до січня 2015 року на лихоманку Ебола можуть захворіти від 550 тис. до 1,4 млн осіб, якщо не буде вжито заходів для стримування поширення епідемії.

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Раніше повідомлялось, що ЄС відправив своїх представників в Сьєрра-Леоне для боротьби з Еболою. В рамках візиту, який триватиме до 16 листопада, єврокомісари планують зустрітися з лідерами країн і представниками гуманітарних організацій.