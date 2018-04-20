Пентагон замовив свою власну гіперзвукову зброю майже на мільярд доларів

Ракетами цього типу планується оснащувати літаки ВПС США.

Міністерство оборони США уклало контракт на виробництво і поставку прототипу гіперзвукової крилатої ракети з компанією Lockheed Martin.

Як передає Defence News, що ракетами цього типу планується оснащувати літаки ВПС США. Очікується, що Пентагон виділить на їх виробництво $928 млн. Терміни контракту на даний момент невідомо.

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За словами представника військового відомства Енн Стефанек, проект із виробництва ракет такого типу є однією з двох заходів щодо створення гіперзвукової зброї, другий заходом є спільний проект ВПС США і управління перспективних дослідницьких проектів міністерства оборони, результати якого очікуються до 2023 року.