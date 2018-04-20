Принца Гаррі визнали найкрасивішим чоловіком британської монаршої родини (відео)
20:21, 20 квітня 2018Світ
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Почесне звання він отримав завдяки симетрії обличчя. Його риси за давньогрецьким правилом золотого перетину досконалі на 81,5%.
Принца Гаррі визнали найкрасивішим чоловіком британської монаршої родини
Принца Гаррі визнали найкрасивішим чоловіком британської монаршої родини.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Почесне звання він отримав завдяки симетрії обличчя. Його риси за давньогрецьким правилом золотого перетину досконалі на 81,5%.
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Кількома відсотками ідеальності йому поступається старший брат, принц Вільям. І на третьому місці за симетричністю в монаршій родині опинився єдиний син дочки Єлизавети, принцеси Анни - 40-річний Пітер Філіпс.
Раніше повідомлялося, що Єлизавета II офіційно схвалила шлюб свого онука принца Гаррі та актриси Меган Маркл.
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