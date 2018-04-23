Кейт Міддлтон народила сина (відео)
15:16, 23 квітня 2018Світ
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Зараз герцогиня Кембриджська та її син почуваються добре.
Кейт Міддлтон / REUTERS
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила третю дитину. Хлопчик з'явився на світ в 11.01 за місцевим часом, важить він 3,94 кг.
Про це офіційно оголосив Кенсінгтонський палац в Twitter.
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Принц Вільям перебував зі своєю дружиною під час пологів. Зараз герцогиня Кембриджська і її син почувають себе добре.
Хлопчик з'явився на світ в стінах лікарні святої Марії, в приватному крилі Ліндо. Там же раніше народилися двоє старших дітей герцога і герцогині Кембриджських.
Нагадаємо, старшому синові принца Вільяма і Кейт Міддлтон принцу Джорджу вже чотири роки, а його молодшій сестрі Шарлотті - два.
Кейт Міддлтон народила третю дитину
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