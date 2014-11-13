Помер екс-міністр економіки Грузії Каха Бендукідзе - ЗМІ

За попередніми даними, Бендукідзе помер в одному з лондонських готелів від серцевого нападу. Нещодавно він повернувся зі Швейцарії, де проходив лікування в кардіологічній клініці.

Бізнесменові було 58 років.

Бендукідзе в 1990-ті роки займався бізнесом у Росії. Він заснував холдинг «Об'єднані машинобудівні заводи». До 2004 року він був віце-президентом Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), однак після «революції троянд» у Грузії поїхав у Тбілісі, а через рік продав свої акції в ОМЗ.

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В уряді Грузії Бендукідзе очолив Міністерство економіки, а потім отримав посаду міністра з координації економічних реформ. Основою концепції міністра стало залучення інвестицій шляхом продажу держвласності і полегшення умов для ведення середнього та малого бізнесу.

Після відсторонення президента України Віктора Януковича від влади Бендукідзе приїжджав до Києва. Там він підготував матеріал для місцевих ЗМІ, де порадив українцям перестати вибирати до влади популістів, почати боротьбу з корупцією і бюрократизмом.

За матеріалами: Новини Грузія,Стрічка.ру, РБК