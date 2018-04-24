Голлівуд вже готується до Оскару-2019: стала відома дата проведення 91-ї церемонії вручення премії

Також стало відомо, що премія буде транслюватися в режимі реального часу в 225 країнах світу.

Тільки нещодавно минув "Оскар-2018", де були названі переможці головної кінопремії року, так організатори вже визначилися з датою наступної церемонії вручення нагород.

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91 церемонія "Оскар" відбудеться 24 лютого 2019 року, традиційно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Американської академії кіномистецтва. Відомо, що відбір претендентів на "Оскар" стартує сьомого січня наступного року, а завершиться 14 січня. Всі номінанти стануть відомі 22 січня.

Потім члени Американської академії кіноіндустрії приступлять до другого етапу голосування, який визначить лауреатів "Оскара". Цей фінальний раунд боротьби відкриється 12 лютого і завершиться 19.

Крім того, 18 листопада 2018 року в рамках "Оскара-2019" пройде церемонія вручення спеціальних відзнак, так званих Governors Awards. Також відомо, що премія буде транслюватися в режимі реального часу в 225 країнах світу.

Нагадаємо, "Кращим фільмом визнана стрічка Гільєрмо дель Торо "Форма води". .