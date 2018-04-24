У Китаї п'яний відвідувач підпалив караоке-бар: загинули 18 людей, ще 5 - госпіталізовані (відео)

16:17, 24 квітня 2018
Світ
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Про це повідомляє агентство Xinhua. Пожежа виникла в 00.30 за місцевим часом (19.30 23 квітня за Києвом).

Правоохоронці з'ясували, що це був підпал. Зловмиснику вдалося втекти з палаючої будівлі. Пізніше, як уточнює агентство, його затримали.

За словами затриманого, напередодні ввечері він був п'яний, а до пожежі з кимось бився.

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Теги: #Китай#пожежа#жертви