У Китаї п'яний відвідувач підпалив караоке-бар: загинули 18 людей, ще 5 - госпіталізовані (відео)
16:17, 24 квітня 2018Світ
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Правоохоронці з'ясували, що це був підпал. Зловмиснику вдалося втекти з палаючої будівлі. Пізніше, як уточнює агентство, його затримали.
У китайській провінції Гуандун в результаті пожежі в караоке-барі загинули 18 людей, ще п'ятеро отримали поранення.
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Про це повідомляє агентство Xinhua. Пожежа виникла в 00.30 за місцевим часом (19.30 23 квітня за Києвом).
Правоохоронці з'ясували, що це був підпал. Зловмиснику вдалося втекти з палаючої будівлі. Пізніше, як уточнює агентство, його затримали.
За словами затриманого, напередодні ввечері він був п'яний, а до пожежі з кимось бився.
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