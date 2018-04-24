У Китаї п'яний відвідувач підпалив караоке-бар: загинули 18 людей, ще 5 - госпіталізовані (відео)

Правоохоронці з'ясували, що це був підпал. Зловмиснику вдалося втекти з палаючої будівлі. Пізніше, як уточнює агентство, його затримали.

У китайській провінції Гуандун в результаті пожежі в караоке-барі загинули 18 людей, ще п'ятеро отримали поранення. Читайте такожУ хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку сталася пожежа (фото, відео) Про це повідомляє агентство Xinhua. Пожежа виникла в 00.30 за місцевим часом (19.30 23 квітня за Києвом). Правоохоронці з'ясували, що це був підпал. Зловмиснику вдалося втекти з палаючої будівлі. Пізніше, як уточнює агентство, його затримали. За словами затриманого, напередодні ввечері він був п'яний, а до пожежі з кимось бився.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter