Фінляндія відмовиться від виплати безумовного доходу громадянам

Експеримент у Фінляндії по виплаті базового безумовного доходу тривав з 2017 року.

Програма з виплати безумовного доходу у Фінляндії закриється в кінці 2018 року.

Влада Фінляндії вирішила вивчити альтернативні способи підтримки добробуту населення, передає republic з посиланням на The Guardian.

Інститут соціального страхування Фінляндії (Kela) попросив у влади додаткові €40-70 млн на поширення програми також на працюючих фінів, але отримав відмову.

Безумовний дохід – €560 в місяць – з 2017 року отримували 2 тисячі громадян Фінляндії. Для експерименту влада обрала безробітних або бідних фінів.

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Прихильники безумовного доходу наполягали, що він підвищить відчуття стабільності і безпеки у безробітних, а також зможе стимулювати креативність і пошук постійної роботи (замість висновку короткострокових контрактів).

Як заявив дослідник Оллі Кангас, який працює в Kela, два роки на експеримент – надто короткий проміжок часу, щоб зробити якісь висновки. На його думку, влада повинна була виділити більше коштів на програму (її критикували за те, що €560 не вистачає на життя у Фінляндії).

Однією з альтернатив для доходу міністр фінансів Фінляндії Петтері Орпо назвав систему соціальних пільг (universal credit system), схожу з тією, що діє у Великій Британії. Система об'єднала в собі різні виплати від держави, наприклад, допомогу по безробіттю та податкові пільги. Кошти надходили на рахунки заявників, причому система працювала не тільки для безробітних, але і для працюючих громадян. Пільги для тих, хто має роботу, скорочуються в міру того, як зростає їхня зарплата. Це повинно усунути ситуацію, коли не працювати і отримувати пільги для громадян виявлялося вигідніше, ніж працювати. За даними серпня 2017 року, пільги по цій системі в королівстві отримували майже 600 тисяч людей, причому 39% з них мали роботу.

Інша альтернатива, яку розглядають у Фінляндії – негативний прибутковий податок. Громадяни, які заробляють нижче певної суми, отримують додаткові виплати, а також звільняються від сплати податків.