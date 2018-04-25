У Детройті фури вишикувалися під мостом, аби не дати чоловіку скоїти самогубство (відео)
18:59, 25 квітня 2018Світ
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За три години чоловіка таки вмовили спуститися з мосту і одразу передали його медикам.
У разі стрибка чоловік впав би не на дорогу, а на дахи вантажівок / Скріншот відео ТСН
У американському Детройті 13 вантажівок вишикувалися під мостом, з якого хотів стрибнути чоловік.
Як йдеться в сюжеті ТСН, про ситуацію на мосту спочатку дізналася поліція, а копи вже покликали на допомогу водіїв фур. Якби потенційний самогубець у відчаї наважився стрибнути, впав би не на дорогу, а на дахи вантажівок. За командою поліції усі шість дорожніх смуг перекрили.
За три години чоловіка таки вмовили спуститися з мосту і одразу передали його лікарям.
У Детройті 13 вантажівок вишикувалися під мостом, з якого хотів стрибнути чоловік
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