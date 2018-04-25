У Детройті фури вишикувалися під мостом, аби не дати чоловіку скоїти самогубство (відео)

За три години чоловіка таки вмовили спуститися з мосту і одразу передали його медикам.

У американському Детройті 13 вантажівок вишикувалися під мостом, з якого хотів стрибнути чоловік.

Як йдеться в сюжеті ТСН, про ситуацію на мосту спочатку дізналася поліція, а копи вже покликали на допомогу водіїв фур. Якби потенційний самогубець у відчаї наважився стрибнути, впав би не на дорогу, а на дахи вантажівок. За командою поліції усі шість дорожніх смуг перекрили.

За три години чоловіка таки вмовили спуститися з мосту і одразу передали його лікарям.