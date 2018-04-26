Історичний момент: лідери Південної Кореї і КНДР зустрінуться на кордоні двох країн

Очікується, що Кім і Мун обговорюватимуть ядерний арсенал КНДР. Зустріч повинна завершитися підписанням спільної заяви.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином 27 квітня на демаркаційній лінії, що розділяє Корейський півострів.

Про це повідомляє DW. Кім Чен Ин повинен перетнути демаркаційну лінію, де його чекатиме президент Південної Кореї. Потім вони проведуть зустріч у населеному пункті Пханмунджом в демілітаризованій зоні. Ця зустріч стане третьою за понад півстоліття, досі подібні міжкорейські саміти проводилися в Пхеньяні в 2000 і 2007 роках.

Очікується, що Кім і Мун обговорюватимуть ядерний арсенал КНДР. Зустріч повинна завершитися підписанням спільної заяви.

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Раніше повідомлялося, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив, що країна припинить ядерні та ракетні випробування і закриває випробувальний ядерний полігон у північному районі.