У Німеччині зійшов з рейок потяг: збитки оцінюють у мільйони євро (фото)

Постраждалих внаслідок аварії немає, але збитки оцінюються у мільйони євро.

У Німеччині зійшов з рейок вантажний потяг на перевалочній станції Мюнхен-Рієм, у зв’язку з цим пошкоджена залізнична колія залишається закритою до понеділка.

Про це повідомляє німецьке видання Focus.

За даними видання, внаслідок аварії ніхто не постраждав, проте завдано збитків на мільйони євро, оскільки, крім локомотиву і двох вагонів, пошкоджено рейки, кабель, шпали та сигнальні мітки.

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Також повідомляється, що управління залізниць і поліція почали розслідування причин аварії, які поки що невідомі.

Через аварію довелося внести зміни в розклад руху одного з маршрутів міської електрички.