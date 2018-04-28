Тегеран погрожує вийти з ядерної угоди із західними країнами - ЗМІ

Реакція Ірану стала відповіддю на вжиті на цього тижня канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюель Макроном спроби утримати главу Білого дому Дональда Трампа від розриву угоди з іранською ядерною програмою.

Тегеран попередив, що може відмовитися від виконання умов Спільного всеосяжного плану дій (ВДП), якщо не буде бачити в цьому фінансової доцільності.

Про це сьогодні повідомило агентство ISNA з посиланням на гендиректора Стратегічної ради із зовнішніх зв'язків Ірану Абдольреза Фараджі-Рада.

"Якщо для Ірану не буде жодної економічної користі, ми вийдемо з угоди", - підкреслив він.

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За словами Фараджі-Рада, європейські партнери Тегерана - Німеччина, Франція і Великобританія - повинні виконувати свої зобов'язання в рамках відповідних домовленостей і спрямувати зусилля на розвиток торговельних зв'язків з Ісламською Республікою.

Реакція іранської сторони стала відповіддю на вжиті на цьому тижні канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюель Макроном спроби утримати главу Білого дому Дональда Трампа від виходу з ВДП, повідомляє Deutsche Welle.

Трамп переконаний, що Іран стоїть за багатьма проблемами Близького Сходу. Він закликав країни цього регіону виділяти більше коштів на боротьбу проти тероризму, який підтримує Тегеран.

У свою чергу Макрон зазначив очевидність того, що у Франції інша позиція щодо іранської ядерної програми. Він також заявив про готовність до нових переговорів про ядерну програму Ірану. В обговоренні, метою якого повинна стати довгострокова стабільність на Близькому Сході, можуть брати участь країни цього регіону, а також Росія та Туреччина, запропонував Макрон.

Французький президент наполягає на укладенні нової угоди, яка передбачала б спільні зусилля Європи і США по блокуванню ядерної програми Ісламської Республіки аж до 2025 року. Вона також покликана стримувати ракетну програму Ірану і обмежити вплив Тегерана на Близькому Сході.

Трамп в свою чергу думає про те, щоб розірвати угоду з іранської ядерної програми, досягнуте в 2015 році. Термін, встановлений президентом США для прийняття цього рішення, закінчується 12 травня.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Трамп звільнив Рекса Тіллерсона від посади держсекретаря США і вирішив призначити на цю посаду директора ЦРУ Майка Помпео.

Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями в питаннях зовнішньої політики, зокрема, ядерної угоди щодо Ірану.

Помпео вступив на посаду держсекретаря 26 квітня.