Партія Саргсяна не буде висувати кандидата на посаду прем'єра Вірменії

Парламент країни 1 травня обговорить питання про вибори нового глави уряду.

Правляча Республіканська партія Вірменії (РПА), лідером якої є колишній президент і екс-прем'єр Серж Саргсян, що не має наміру висувати кандидата на пост прем'єр-міністра.

Про це віце-спікер парламенту, член РПА Вірменії Едуард Шармазанов заявив сьогодні на брифінгу, повідомляє Deutsche Welle.

Питання про те, за кого віддадуть голоси членів фракції РПА, ще обговорюється, зазначив Шармазанов.

Раніше депутат від правлячої партії Карен Карапетян заявив, що висунення правлячою партією власного кандидата на виборах прем'єр-міністра Вірменії є невірним дією. В. о. міністра юстиції Вірменії Давид Арутюнян, в свою чергу, зазначив, що з нинішньої ситуації можливий тільки політичний вихід. На його думку, "інший сценарій стане небезпечним прецедентом".

Парламент 1 травня обговорить питання про вибори нового прем'єр-міністра Вірменії.

Раніше лідер протестного руху Нікол Пашинян, який поки що є єдиним кандидатом на цю посаду, заявив, що в цей день на вулиці вийдуть сотні тисяч громадян".

Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах піднялася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня.

Посаду глави уряду стала найважливішим державним постом в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників 23 квітня Саргсян подав у відставку, проте акції протесту в країні продовжилися.

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Як повідомляв УНІАН, Саргсян був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням його повноважень Конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки глави уряду.

25 квітня Пашинян закликав своїх прихильників продовжувати акції громадянської непокори, щоб "завершити мирну оксамитову революцію".