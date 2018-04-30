Естонія продає з аукціону царську фортецю в Талліні

Новий власник фортеці протягом шести років повинен буде провести реновацію комплексу.

Уряд Естонії вирішив продати з аукціону морські фортифікаційні споруди в Талліні.

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Батарейна фортеця була побудована за наказом Миколи I в 1840 році. «Новий власник фортеці протягом шести років повинен буде провести реновацію комплексу і прокласти променад біля моря», - йдеться в повідомленні естонського уряду.

За оцінкою міністра держуправління Яака Ааба, відновлення комплексу обійдеться новому власнику в 70-80 млн євро.

Батарейна фортеця - пам'ятка архітектури. У 1867 захисні споруди були переобладнані в казарми, з 1920 по 2003 роки в приміщеннях діяла в'язниця. Зараз будівля у занедбаному стані.