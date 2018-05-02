Найстаріший австралійський учений у пошуках смерті вирушив до Швейцарії (відео)
19:59, 02 травня 2018Світ
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104-річний професор Девід Гудолл вирушив до швейцарської клініки за евтаназією.
Найстаріший учений Австралії планує здійснити медичне самогубство.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
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104-річний професор Девід Гудолл вирушив до швейцарської клініки за евтаназією. Науковець не має смертельної хвороби, утім нарікає на погіршення якості життя з віком.
Добровільна евтаназія в Австралії незаконна. Тож, щоби померти з допомогою медиків, він вирушає до Швейцарії.
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