Кім Чен Ин погодився випустити з в'язниці трьох "американських шпигунів" - ЗМІ

Джерело, знайоме з ходом переговорів, підтвердило, що звільнення американців з північнокорейських в'язниць "неминуче".

Північна Корея в четвер, 3 травня, звільнить трьох американських в'язнів, звинувачених в "шпигунстві і ворожих діях проти КНДР", заявив член юридичної команди президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

"Ми досить вразили Кім Чен Ина, щоб сьогодні звільнили трьох ув'язнених", - сказав він в ефірі програми Fox & Friends, передає CNN.

Джерело CNN, знайоме з ходом переговорів, підтвердило, що звільнення американців з північнокорейських в'язниць "неминуче".

Водночас речниця Білого дому Сара Сандерс не змогла підтвердити цю інформацію, сказавши тільки, що "це буде неймовірним жестом доброї волі" з боку КНДР напередодні саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що влада Північної Кореї перевела трьох американських в'язнів з трудового табору в готель на околиці Пхеньяна.

Північнокорейська влада звинувачує американців Кім Хак-Сона, Тоні Кіма і Кім Донг Чула в шпигунстві і у "ворожій діяльності" щодо КНДР.

Громадянина США корейського походження Кім Донг Чула затримали в жовтні 2015 року в Північній Кореї. Його засудили до десяти років каторжних робіт за шпигунство за завданням влади Південної Кореї.

Американський професор Тоні Кім, також відомий як Кім Санг-дук, був затриманий в квітні 2017 року в аеропорту Пхеньяна, коли він виїжджав з країни. Протягом декількох тижнів він читав лекції в Пхеньянському університеті науки і технології. Його звинуватили в спробі повалити уряд КНДР.

Кім Хак Сон, який також працював в Пхеньянському університеті науки і технологій, був затриманий в травні 2017 року за звинуваченням "у ворожих діях".