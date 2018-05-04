Експертиза розкрила секрети "Новачка", який отруїв екс-шпигуна Скрипаля

Відзначається, що речовину було знайдено на дверній ручці Скрипалів і в парку, де їх виявили без свідомості. Вона використовувалася в рідкій формі.

Глава Організації з заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю заявив, що для отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері використовували від 50 до 100 г отруйної речовини. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

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Відзначається, що речовину було знайдено на дверній ручці Скрипалів і в парку, де їх виявили без свідомості. Воно використовувалося в рідкій формі.

«Одна річ, яку важливо відзначити, нервовий агент, схоже, дуже стійкий. На нього не впливають погодні умови. Це пояснює, насправді, те, що ми змогли ідентифікувати його через значний час. Ми вважаємо, що він був високої чистоти», - зазначив Узюмджю.

Він додав, що для лабораторних досліджень потрібно від 5 до 10 г речовини. За його словами, отруту буде включено в список хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленим в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ. Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві.

Ряд країн, включаючи Україну, вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля і його дочки. У відповідь РФ прийняли аналогічні заходи і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн. Організацією по забороні хімічної зброї підтверджені висновки Великобританії про застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.