Литва узаконила альтернативну назву Грузії - Сакартвело

Використовувати іншу назву країни, близьку до грузинській мові, просить Грузія, яка стверджує, що нинішня є русифікованою.

Державна комісія з литовської мови (ДКЛМ) в четвер затвердила альтернативний варіант назви Грузії - Сакартвело.

Про це повідомив BNS глава ДКЛМ Аудріс Антанайтис, передає "Делфі". Раніше він зазначав, що разом з новою назвою буде затверджено, що грузинський народ може називатися картвелами, а жителі всієї Грузії - сакартвелами.

Комісія цілий місяць консультувалася з посольством Грузії, яка передала позицію і грузинських мовознавців. "Це унікальний жест з боку Литовської Республіки, приурочений до сторіччя відновлення незалежності Грузії і створення Першої Демократичної Республіки, яке ми відзначимо 26 травня 2018 року", - відзначає посольство.

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Ще у квітні ДКЛМ визначилася, що "Грузія" залишиться офіційною назвою цієї держави на литовській мові, однак будуть допускатися і альтернативи. Альтернативний варіант буде дозволений і в офіційних документах.

Використовувати іншу назву країни, близьку до грузинській мові, просить Грузія, яка стверджує, що нинішня є русифікованою.

Раніше ДКЛМ заявляла, що немає підстав змінювати назву Грузії в литовській мові, оскільки нинішня версія володіє тривалою історією вживання і своєрідною формою, яка узгоджується з граматичною системою мови, а автентичну назву "Сакартвело" офіційно не використовує жодна держава Євросоюзу.