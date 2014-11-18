На круїзному лайнері у Тихому океані підхопили вірус більше сотні пасажирів

Про це йдеться у звіті Центру з контролю і профілактики захворювань МОЗ США (CDC), повідомляє Lenta.ru.

Лайнер, на борту якого знаходяться 3009 пасажирів і 1160 членів екіпажу, виконував 28-денний круїз з Лос-Анджелеса на Гаїті. Вірусом до теперішнього часу заразилися 158 пасажирів і 14 членів екіпажу. Зараз Crown Princess знаходиться на рейді недалеко від Лос-Анджелеса.

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Компанія-власник судна Carnival plc проводить санітарне прибирання приміщень. У компанії вже пообіцяли провести широкомасштабне глибоке очищення» лайнера до наступного круїзу, який розпочнеться 29 листопада.

Норовірус, відомий як шлунковий грип, є різновидом гастроінтестинальної інфекції. Спалахи цієї хвороби часто виникають на пасажирських суднах і швидко передаються від людини до людини.