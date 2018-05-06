У Пакистані скоїли замах на міністра

Згідно з інформацією, Ікбал отримав кульове поранення.

У Пакистані на передвиборчому мітингу в районі Наровала в центральній провінції Пенджаб чоловік вистрілив у федерального міністра планування, розвитку і реформ Пакистану Ахсана Ікбала.

Про це повідомляє Al Jazeera посилаючись на заяву федерального міністра внутрішніх справ Талала Чаудрі.

Ікбал отримав вогнепальне поранення в плече, коли з машини звернувся до натовпу.

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Син Ікбала Ахмад повідомив, що життю міністра нічого не загрожує.

"Він перебуває в районній лікарні Наровала, він у свідомості та поза небезпекою", - сказав Ахмад Ікбал.

Чаудрі повідомив, що на місці нападу затримали одну людину. Ведеться розслідування.