ЗМІ розповіли про протистояння другого флоту США та російських підводних човнів

Однією з головних завдань другого флоту стане протистояння атомним підводним човнам Росії.

Колишній командир есмінця США Брайан Макграт заявив, що другий флот Сполучених Штатів буде протистояти підводним човнам Росії в Атлантиці.

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Про це повідомляє The Washington Post. За його словами, відтворення другого флоту означає, що США будуть діяти в Північній Атлантиці переконливіше і потужніше.

Він також підкреслив, що однією з головних завдань другого флоту стане протистояння атомним підводним човнам Росії.

Макгарт додав, що російські підводні човни здатні перешкодити розгортанню сил НАТО в регіоні для підтримки союзників.