ЗМІ розповіли про протистояння другого флоту США та російських підводних човнів
08:05, 07 травня 2018Світ
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Однією з головних завдань другого флоту стане протистояння атомним підводним човнам Росії.
REUTERS
Колишній командир есмінця США Брайан Макграт заявив, що другий флот Сполучених Штатів буде протистояти підводним човнам Росії в Атлантиці.
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Про це повідомляє The Washington Post. За його словами, відтворення другого флоту означає, що США будуть діяти в Північній Атлантиці переконливіше і потужніше.
Він також підкреслив, що однією з головних завдань другого флоту стане протистояння атомним підводним човнам Росії.
Макгарт додав, що російські підводні човни здатні перешкодити розгортанню сил НАТО в регіоні для підтримки союзників.
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