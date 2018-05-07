Щоб не обвалився: росіяни освятили Керченський міст з неба
12:07, 07 травня 2018Світ
2149 0
Російський митрополит проїхався на гігантському тепловому аеростаті.
Ілюстрація / REUTERS
Росіяни освятили Керченську протоку з гігантського аеростата "Росія".
Про це повідомляє "РИА Новости".Гігантський тепловий аеростат "Росія" 6 травня здійснив переліт з Кубані в окупований Крим.
"Під час перельоту митрополит Феодосійський і Керченський Платон освятив з повітря Керченську протоку", - сказано в повідомленні.
Читайте такожРосія готується перекрити Керченську протоку
Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін може взяти участь у церемонії відкриття автомобільного руху по мосту, який з'єднує Краснодарський край та Кримський півострів через Керченську протоку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter