Щоб не обвалився: росіяни освятили Керченський міст з неба

Російський митрополит проїхався на гігантському тепловому аеростаті.

Росіяни освятили Керченську протоку з гігантського аеростата "Росія".

Про це повідомляє "РИА Новости".Гігантський тепловий аеростат "Росія" 6 травня здійснив переліт з Кубані в окупований Крим.

"Під час перельоту митрополит Феодосійський і Керченський Платон освятив з повітря Керченську протоку", - сказано в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін може взяти участь у церемонії відкриття автомобільного руху по мосту, який з'єднує Краснодарський край та Кримський півострів через Керченську протоку.