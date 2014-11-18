У Латвії покарали 55 вчителів за незнання державної мови

Порівняно з минулим роком кількість покараних вчителів зросла втричі. За латвійським законом, вони можуть бути оштрафовані на суму від 35 до 280 євро, передає delfi.lv. Покараним вчителям дається термін 3-4 місяці, після яких вони проходять чергову перевірку. Якщо і в цьому випадку рівень володіння мовою недостатній, комісія рекомендує директору школи розглянути питання про відповідність вчителя займаній посаді.

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Особливу увагу рівню володіння мовою почали приділяти після референдуму про статус російської мови. Перевірки проводить Центр держмови.

У латвійському Центрі держмови вважають, що проблему не вдається вирішити через російськомовне середовище і відсутність мотивації у вчителів. Втім, як наголошується, проблем зі знанням рідної мови у молодих вчителів немає, вона є в основному у фахівців, які пропрацювали в школі понад 30 років.