Трамп повідомив про затримання п'ятьох «найбільш розшукуваних» лідерів ІДІЛ

Іракські сили затримали п'ятьох високопоставлених лідерів ІДІЛ у прикордонному регіоні Іраку і Сирії.

Президент США Дональд Трамп заявив про затримання п'ятьох «найбільш розшукуваних» лідерів «Ісламської держави».

Про це він написав у твіттері.

«П'ятеро найбільш розшукуваних лідерів ІД тільки що спіймані!» — написав Трамп.

Американський президент не став розкривати деталі і уточнювати, про яких лідерів терористичного угруповання йде мова.

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Пізніше спецпредставник президента США в коаліції по боротьбі з ІД Бретт Макгерк в твіттері прокоментував затримання п'ятьох лідерів угруповання «Ісламська держава».

«Іракські сили затримали п'ятьох високопоставлених лідерів ІД в координації з СДС у прикордонному регіоні Іраку і Сирії. Прекрасне співробітництво закриває всі шляхи до втечі для терористів ІД», — написав Макгерк.

В кінці 2017 року США та Росія оголосили про перемогу над ІД, однак їхній лідер Абу Бакр аль-Багдаді досі переховується. Кілька разів ЗМІ повідомляли про його ліквідацію, проте всі офіційні відомства це не підтверджували.