В Іспанії розбився легкомоторний літак: троє загиблих
08:32, 13 травня 2018Світ
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Причини падіння і особи загиблих встановлюються.
На місці падіння літака виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники / фото twitter.com/bomberscat
В іспанській провінції Таррагона зазнав аварії легкомоторний літак, загинули три особи.
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Про це повідомляє Новое время з посиланням на пожежну службу Каталонії.
"Повітряне судно вилетіло з аеропорту міста Кашкайш в Португалії і прямувало до аеропорту Реус у Таррагоні. Літак впав між містами Вінебре і Фліш", - йдеться в повідомленні.
На місці аварії виникла пожежа площею близько 150 квадратних метрів, вогонь оперативно загасили.
Причини падіння і особи загиблих встановлюються.
Foto actuació i nota de premsa de resum de l'accident aeri d'aquesta tarda a Flix amb, malauradament, 3 víctimes mortals.https://t.co/hmCBDDEboa#bomberscat@mossos@emergenciescatpic.twitter.com/XG45N9jhMm— Bombers (@bomberscat) May 12, 2018
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