В Іспанії розбився легкомоторний літак: троє загиблих

08:32, 13 травня 2018
Світ
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На місці падіння літака виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники / фото twitter.com/bomberscat

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на пожежну службу Каталонії.

"Повітряне судно вилетіло з аеропорту міста Кашкайш в Португалії і прямувало до аеропорту Реус у Таррагоні. Літак впав між містами Вінебре і Фліш", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії виникла пожежа площею близько 150 квадратних метрів, вогонь оперативно загасили.

Причини падіння і особи загиблих встановлюються.

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Теги: #авіакатастрофа#Іспанія