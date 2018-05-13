В Іспанії розбився легкомоторний літак: троє загиблих

Причини падіння і особи загиблих встановлюються.

В іспанській провінції Таррагона зазнав аварії легкомоторний літак, загинули три особи.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на пожежну службу Каталонії.

"Повітряне судно вилетіло з аеропорту міста Кашкайш в Португалії і прямувало до аеропорту Реус у Таррагоні. Літак впав між містами Вінебре і Фліш", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії виникла пожежа площею близько 150 квадратних метрів, вогонь оперативно загасили.

Причини падіння і особи загиблих встановлюються.