У Москві відбулися одиночні пікети проти введення російських військ в Україну



Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, близько 10 чоловік на відстані не менше 50 м один від одного стояли з антивоєнними плакатами. Зокрема, на плакатах було написано: «Путін - ганьба Росії!», «Відчепись, країна величезна, від України!», «Встаньте з колін під ударами поліцейських кийків, щоб не стати гарматним фаршем у братовбивчій м'ясорубці!».

Як відзначив один із учасників акції Іван Дудко, він вийшов на пікет з метою висловити протест проти введення російських військ в Україну, зокрема солдатів-строковиків. Активіст наголосив, що на жаль, в російських ЗМІ не повідомляють, що відправлення військових і так званих добровольців до України є протизаконною.

«Я хочу попередити всіх громадян Росії, яким пропонують їхати до України, пам`ятати, що ця дія незаконна, що немає дозволу Ради федерації, і всі мають пам`ятати, що на Донбасі їх можуть вбити», - сказав Дудко.

При цьому він відзначив, що є громадянином Росії, проте сам родом із Донецька і чудово знає, що немає ніякої «Новоросії» і твердження про утиск російськомовного населення є відвертою брехнею.

Акція відбулася спокійно, проте під наглядом безлічі поліцейських, які перевіряли в активістів документи на предмет наявності російського громадянства. Поліція попереджала, що згідно з російським законодавством брати участь в акціях протестів можуть лише громадяни Росії.