Путін приїде на відкриття Кримського мосту

Рух транспорту Кримським мостом буде запущено 16 травня.

Президент РФ Володимир Путін особисто 15 травня візьме участь у відкритті мосту до окупованого Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

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"15 травня Володимир Путін візьме участь у відкритті автодорожньої частини Кримського мосту. Глава держави ознайомиться з готовністю Єдиного центру управління дорожнім рухом та всіх експлуатаційних служб до роботи транспортного переходу через Керченську протоку", - йдеться у повідомленні.

У Кремлі заявляють, що у відкритті мосту візьмуть участь робітники, інженери, керівники галузі і регіонів - "величезний колектив, який здійснив будівельне завдання на півроку раніше від запланованого терміну".

Як повідомлялося, автомобільний рух Кримським мостом буде запущено 16 травня о 05:30. А напередодні, 15 травня, автодорожню частина Кримського моста відкриють мостобудівники.

Раніше в Міністерстві інфраструктури України заявили, що причетні до будівництва Керченського мосту компанії потрапляють до списку санкцій.

У травні 2017 року прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу за фактом будівництва мосту через Керченську протоку.

"Будівництво моста в протоці може призвести до регіональної екологічної катастрофи. У порушення вимог Водного кодексу України та норм міжнародного права будується об'єкт, який становить серйозну небезпеку екології Чорного і Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їхнє знищення", - заявили в прокуратурі.

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Також у відомстві зазначили, що будівництво гідротехнічної споруди призведе до погіршення транспортних умов протоки, а також виникне ризик при проходженні транспорту між опорами.

За інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовний збиток довкіллю Чорного і Азовського морів під час будівництва Керченського мосту, за умови необхідності зміцнення морських берегів, досягне 10 млрд грн.

22 серпня прокуратура Криму заявила про намір звернутися в Космічне агентство США по допомогу в розслідуванні справи про будівництво моста через Керченську протоку.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будівництво моста здійснюється в порушення міжнародного права, оскільки Україна як прибережна держава щодо півострова не давала згоди на це. Також там висловили протест у зв'язку з введенням РФ в односторонньому порядку обмеження на морське судноплавство через Керченську протоку протягом серпня та вересня 2017 року.