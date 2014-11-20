Померла найтитулованіша жінка в світі герцогиня Альба

Про смерть 88-літньої аристократки повідомило агентство EFE, передає ТАСС. За даними агентства, смерть герцогині підтвердив мер Севільї Хуан Ігнасіо Зольдо.

Минулого тижня герцогиня була поміщена в клініку "Саградо Корасон" Севільї через пневмонію, серцеву аритмію та загострення гастроентериту.

Каєтана Фітц-Джеймс Стюарт відома як найтитулованіша людина у світі. Вона включена в книгу рекордів Гіннеса як володарка майже 40 титулів: вона мала 7 титулів герцогині, 23 маркізи і 19 графині. У 2011 році герцогиня Альба вийшла заміж за держслужбовця, молодшого за неї на 25 років.