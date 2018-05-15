КНДР почала демонтувати свій ядерний полігон

На полігоні Пунгері в КНДР знесли кілька основних будівель оперативної підтримки, частково розібрали рейки, які ведуть у тунелі.

КНДР почала роботу з демонтажу ядерного полігону Пунгері.

Про це йдеться в доповіді Інституту США і Кореї при американському Університеті Джонса Гопкінса, опублікованій 14 травня на сайті 38 North.

Знімки одержали 7 травня з комерційних супутників.

Експерти зазначили, що на полігоні знесли кілька основних будівель оперативної підтримки, частково розібрали рейки, які ведуть у тунелі.

Читайте такожСША запропонують КНДР "неймовірні перспективи" за відмову від ядерної програми - радник Трампа

Низки важливих будівель не зачепили, зокрема в командному центрі і головній адміністративній зоні, ідеться в доповіді. Експерти зазначили, що все ще відкрито входи в тунелі.

12 травня державне агентство Північної Кореї ЦТАК повідомило про намір Пхеньяна провести церемонію демонтажу свого ядерного полігону в період із 23-го до 25 травня залежно від погодних умов. Ліквідацію проведуть за допомогою вибухівки.