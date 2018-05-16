Парламент Шотландії відхилив проект закону про Brexit

Такий крок шотландських парламентарів обіцяє подальше ускладнення відносин між Лондоном та Единбургом.

Регіональний парламент Шотландії на своєму засіданні у вівторок, 15 травня, відхилив проект закону про вихід Великої Британії з ЄС.

Після жвавих дебатів 93 депутати парламенту проголосували проти запропонованого з Лондона проекту, 30 висловилися за, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

І хоча це голосування не має зобов'язувальної сили для центрального уряду та не може зупинити процедуру ухвалення закону, однак такий крок шотландських парламентарів обіцяє подальше ускладнення відносин між Лондоном та Единбургом.

Читайте такожЄС і Велика Британія домовилися про перехідний період після Brexit

"Це - перший випадок, коли шотландський парламент відмовився схвалити законопроект з Лондона", - зазначає DW.

Закон про вихід з ЄС повинен усунути основу для чинності правових норм ЄС в країні та водночас перевести їх в національне законодавство з метою уникнення хаосу після Brexit.

Уряд в Единбурзі вимагає, щоб якнайбільше сфер, які на даний момент регулюються з Брюсселя, перейшли в компетенцію регіональної влади. Йдеться передусім про сільське господарство та риболовлю. Із пропозиціями Лондона більшість місцевих депутатів не погоджується.

Нагадаємо, Палата лордів британського парламенту у середу, 18 квітня, проголосувала за те, аби до закону про Brexit були внесені поправки. Запропоновані поправки націлені на те, аби після виходу із Європейського Союзу Великобританія могла б залишитися в митному союзі з ЄС.