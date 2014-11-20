У мережі з'явилися фото величезного провалу в землі в Пермському краї Росії

Ймовірно, фотографії були зняті автоматичною камерою, розташованою на дирижаблі, який зараз використовується співробітниками МНС РФ для того, щоб максимально повно візуально оцінити об'єм воронки, повідомляє місцевий ресурс Вкурсе.

Судячи з усього, знімки зроблені з висоти близько 150-200 метрів. Неподалік від країв воронки стоять кілька садових будиночків.

Як повідомляє Дождь, провал ґрунту в Солікамську утворився ввечері у вівторок, 18 листопада, за три кілометри на схід від СКРУ-2, що належить компанії «Уралкалій». Того дня на копальні сталася аварія - через приплив соляного розчину в шахту звідти евакуювали людей, а видобуток калійної руди довелося призупинити.

Читайте такожРосійські вчені шукають причину вогняного спалаху в небі над Свердловською областю (відео)Як повідомляє «ВКурсі», посилаючись на слова місцевих жителів, через провал ґрунту один з будинків в дачному кооперативі «Ключик» пішов під землю. Цей кооператив був закинутим з 2005 року, оскільки в цьому районі почавпросідати ґрунт. Власник однієї з дачних ділянок розповів, що в цьому районі припинили подачу електрики, коли ґрунт просів на кілька метрів.

Відстань від провалу до житлових будинків складає близько трьох з половиною кілометрів. За одну добу його розмір збільшився з 20х30 метрів до 30х40 метрів.