Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: онлайн-трансляція (відео)

В каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку проходить церемонія одруження принца Гаррі і Меган Маркл.

Сьогодні, 19 травня, опівдні за британським часом (14:00 за Києвом) у Віндзорі буде укладено шлюб принца Гаррі і Меган Маркл. Після годинної служби в церкві Св. Георгія, що знаходиться в Віндзорському замку, принц Гаррі з дружиною проїдуть по місту протягом 25 хвилин у відкритому ландо Ascot.

У Віндзорський замок прибули члени королівської сім'ї, принц Гаррі і його шафер принц Вільям, останньою приїхала королева Єлизавета II.

Як передає Бі-бі-сі, мільйони людей по всьому світу, як очікується, будуть дивитися трансляцію весілля. Близько десяти тисяч людей будуть стояти на вулицях Віндзора, щоб своїми очима побачити молодят.

Як пройде церемонія

У своїй весільної клятви Маркл не буде обіцяти "слухатися" чоловіка, а принц Гаррі, як повідомляється, вирішив носити обручку, хоча за традицією в королівській родині чоловіки цього не роблять.

Під вінець американку поведе майбутній свекор принц Чарльз, оскільки її батько на весілля не приїде. У Меган буде свита з 10 юних подружок нареченої і пажів, і всім їм ще немає восьми років.

Вона вирішила нікого не призначати на офіційну роль подружки нареченої, сказавши, що не хоче вибирати когось одну з декількох близьких подруг. У Віндзорі за порядком стежитимуть близько 250 співробітників поліції.

Вийшовши з церкви молодята проїдуть через Віндзор, де і знаходиться Віндзорський замок - одна з офіційних резиденцій королеви.

Процесія закінчиться в Георгіївському залі у Віндзорському замку, де буде урочистий обід, на який запрошено 600 осіб.

Ближче до вечора молодята вирушать у Фрогмор-хаус - заміську резиденцію королівської сім'ї, де зберуться 200 їх найближчих друзів.

Меган Маркл стала першою королівською нареченою, яка половину шляху до вівтаря пройшла самостійно. На півшляху наречену зустрів майбутній свекор, принц Чарльз, який підвів її до вівтаря і принца Гаррі. Рідний батько нареченої не зміг прибути на церемонію через стан здоров’я.

На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля.

Як познайомилися принц і актриса

Принц Гаррі - шостий у списку спадкоємців британського престолу. Меган Маркл найбільше відома своєю роллю в телесеріалі "Форс-мажори" (Suits).

Їх познайомили спільні друзі в 2016 році. Їх перше "побачення наосліп" приємно вразило обох. Всього через кілька тижнів після того, як вони познайомилися, принц умовив Меган Маркл відправитися разом з ним в Ботсвану. Потім принц запропонував їй руку і серце. Принц розповів, що вони вдвох готували запечену курку, коли принц Гаррі несподівано опустився на одне коліно.

Чи стане Меган Маркл принцесою?

Після вступу в шлюб офіційний титул Меган буде Її Королівська Високість принцеса Генрі Уельська. Але лише люди, що народилися в складі королівської сім'ї, можуть додавати титул "принцеса" до свого імені. Швидше за все, королева нагородить молодят герцогством, як вона зробила після одруження Вільяма і Кейт, які стали герцогом і герцогинею Кембриджськими.

Чи планує пара заводити дітей

У майбутньому році в родині брата принца Гаррі - принца Вільяма і його дружини - з'явиться вже третя дитина. Меган Маркл розсміялася, коли її наречений, відповідаючи на питання про плани з приводу дітей, відповів: "не зараз". "Все поступово. Сподіваюся, ми станемо сім'єю в найближчому майбутньому", - сказав принц Гаррі.