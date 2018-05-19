Королівське весілля: опублікована перша фотографія торта
Кенсінгтонський палац у своєму "Твіттері" оприлюднив фотогарфию весільного торта принца Гаррі і Меган Маркл.
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Виявляється, бузина для нього виросла в королівському саду резиденції в Сандрінгемі, а бісквіт розроблявся спеціально для пари. Торт прикрашений півоніями і трояндами.
Його придумала кондитер Клер Патек, що володіє кондитерською Violet Bakery в лондонському Іст-Енді. Торт складається з бісквітних коржів, просочених сиропом лимона і бузини, з білковим масляним кремом.
Також Кенсінгтонський палац опублікував меню денного прийому у Віндзорському замку.
Гостей чекають лангустини з копченим лососем, спаржа на грилі з камбрійською шинкою, крокети з віндзорського баранчика конфі, горохово-м'ятне різотто з трюфельним маслом і пармезаном, а також тарталетки з апельсиновим крем-брюле і фісташкові макаруни.
Поки ж на кухні Віндзорського замку в буквальному сенсі кипить робота.