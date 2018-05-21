Королівське весілля: перший танець принц Гаррі і Меган Маркл виконали під пісню Вітні Х'юстон

Варто відзначити, що це незвичайний вибір, оскільки пісня досить швидка та енергійна.

Після урочистої церемонії у Віндзорському замку принц Гаррі і Меган Маркл вирушили до резиденції Фрогмор-хаус, де вони станцювали свій перший танець під один з хітів Вітні Х'юстон "I Wanna Dance With Somebody".

Про це повідомляє The Telegraph. Ця пісня, як зізналася в старому інтерв'ю Маркл, є для неї дуже щасливою. Варто відзначити, що це досить незвичайний вибір, оскільки пісня не повільна.

ВІДЕО: YouTube whitneyhoustonmusic

Також в ніч на 20 травня над резиденцією прогримів потужний салют.

У принца Чарльза був вечірній прийом, на якому були присутні 200 самих близьких друзів Меган і Гаррі. Інші події вечора оповиті таємницею — журналістів на вечірку у Фрогмор-хаус не пустили.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.