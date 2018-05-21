Приголомшливий політ літака С-130 Hercules у метрі над військовим потрапив на відео

На кадрах видно, як найпопулярніший у світі військовий "транспортник" пролітає буквально в парі метрів над головою військового.

В Мережі опубліковано відео, на якому показаний політ військово-транспортного літака Lockheed C-130 Hercules у кількох метрах над землею.

Політ літака С-130 на гранично малій висоті стався в Ємені, повідомляє The Drive.

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Літаки Lockheed c-130 Hercules американського виробництва використовується військами Саудівської Аравії проти єменських повстанців-хуситів з руху "Ансар Алла".

На кадрах видно, як найпопулярніший у світі військовий "транспортник" пролітає буквально в парі метрів над головою військового.

Точне місце, де літак здійснив бриючий політ невідоме, однак видно, що це відбувається над пустельною територією.

Lockheed c-130 Hercules - американський військово-транспортний літак середньої і великої дальності. Основний військово-транспортний літак США, країн НАТО і низки інших країн.

Бриючий політ - політ літака на гранично малій (5-50 м) висоті, яка дозволяє уникати зіткнення з місцевими предметами і здійснювати своєчасне маневрування для обльоту перешкод. Застосовується у військовій авіації для замаскованого підходу і раптового нападу на об'єкт, що прикривається сильними засобами ППО.