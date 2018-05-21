Обама з дружиною підписали контракт із Netflix
22:34, 21 травня 2018Світ
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Подружня пара займеться продюсуванням фільмів для Netflix.
Ілюстрація / REUTERS
Екс-президент США Барак Обама і його дружина Мішель уклали договір зі стрімінговим сервісом Netflix на продюсування фільмів різного формату.
Про це повідомляється в твіттері компанії.
«(Колишній) Президент Барак Обама і Мішель Обама уклали угоду на кілька років про продюсуванні фільмів і серіалів для Netflix, зокрема, тв-шоу, документальних серіалів, документальних та художніх фільмів», — йдеться в повідомленні.
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При цьому, за даними газети The New York Times, для цих цілей Обама заснував компанію Higher Ground Productions. Як зазначається, вони планують продюсувати для Netflix шоу з мотивуючими історіями.
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