Обама з дружиною підписали контракт із Netflix

Подружня пара займеться продюсуванням фільмів для Netflix.

Екс-президент США Барак Обама і його дружина Мішель уклали договір зі стрімінговим сервісом Netflix на продюсування фільмів різного формату.

Про це повідомляється в твіттері компанії.

«(Колишній) Президент Барак Обама і Мішель Обама уклали угоду на кілька років про продюсуванні фільмів і серіалів для Netflix, зокрема, тв-шоу, документальних серіалів, документальних та художніх фільмів», — йдеться в повідомленні.

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При цьому, за даними газети The New York Times, для цих цілей Обама заснував компанію Higher Ground Productions. Як зазначається, вони планують продюсувати для Netflix шоу з мотивуючими історіями.