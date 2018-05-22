Іспанська розвідка заявила про російське втручання в каталонську кризу

У документі, де перераховані кіберзагрози, виявлені протягом 2017 року, йдеться про втручання Москви.

Розвідка Іспанії вперше оприлюднила свої підозри щодо російського втручання в каталонську кризу.

Відповідні висновки опубліковані в офіційному звіті Національного криптологічного центру Іспанії - органу розвідки, який відповідальний за захист від кібернападів мереж державних адміністрацій, пише Європейська правда з посиланням на El Pais.

У документі, де перераховані кіберзагрози, виявлені протягом 2017 року, йдеться про втручання Москви, хоча і без конкретних даних.

"Здається доведеним наявність активістів, підтримуваних російськими інститутами, у медійному висвітленні конфлікту унаслідок ситуації, що виникла в Каталонії протягом 2017 року через ухилення від конституційної законності певних каталонських автономних установ", - йдеться у доповіді центру "Про кіберзагрози і тенденції".

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Іспанська влада до цього заявляла, що інформація, спрямована на підтримку незалежності Каталонії в розпал кризи, поширювалася в соцмережах з серверів, розташованих на території Росії і Венесуели. При цьому прямих звинувачень на адресу держав не було.

"Державні гравці зосереджені на цифровому впливі на демократичні процеси з метою отримання геополітичних переваг. Публікація інформації або інтоксикація засобів інформації або соціальних мереж масово і цілеспрямовано використовувалися представниками державних структур з метою дестабілізувати інші держави і поляризувати цивільне населення", - підкреслюється в документі розвідки.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року прес-секретар уряду Іспанії Іньїго Мендес де Віго та міністр оборони Марія Долорес де Коспедаль завляли, що російські і венесуельські хакери втручаються в кризу в Каталонії.

"Уряд підтвердив той факт, що багато таких повідомлень і операції, які з'являлися через соціальні мережі, надходять з території Росії", - сказала міністр оборони Марія Долорес де Коспедаль.

Повідомлялося, що хакери з Росії і Венесуели публікують фальшиві або спотворені новини, пов'язані з Каталонією та Іспанією.