Французьких ультраправих спонсорує російський банк

Про це заявив скарбник партії Валлеран Сен-Жюст, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Сен-Жюст підтвердив агентству інформацію видання Mediapart про угоду з банком, яку було укладено ще у вересні. За його словами, «Національний фронт» вже отримав першу частину кредиту в розмірі 2 мільйонів євро. При цьому банкір відзначив, що партія вже давно шукає джерело фінансування виборчих компаній, і регулярно отримує категоричні відмови з боку банків Франції та інших країн Європи.

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"Наша партія подала заявку на отримання кредиту у всі французькі банки, але жоден не дав згоду. Після цього ми звернулися в установи за кордоном - США, Іспанія і, так, в Росії", - розповіла лідер партії.

Перший Чесько-Російський банк був заснований в 1996 році, його штаб-квартира розташована в Москві. Згідно з інформацією на сайті банку, 100 відсотками його акцій володіє російський бізнесмен Роман Попов.