Путін не має наміру довічно залишатися президентом РФ, але готовий побути ним ще 10 років

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС.

На питання про те, чи залишиться Путін президентом назавжди, він відповів: "Ні". "І для країни неправильно, шкідливо, і мені не потрібно", - пояснив він.

При цьому, за його словами, справа не у втомі. "Виходжу з реалій поточного дня, з середньострокового прогнозу... Мені немає сенсу за щось хапатися. Розумієте, вже немає ніякого сенсу", - пояснив він.

Читайте такожГорбачов вважає, що Путін повторює його помилки, оскільки починає вважати себе БогомПутін також зазначив, що Конституція РФ дозволяє йому знову балотуватися.

"Так, існує можливість мого нового висунення", - сказав він. "(Конституція) допускає, але це зовсім не означає, що я прийму таке рішення", - підкреслив Путін.

"Буду виходити із загального контексту, внутрішнього розуміння, свого настрою", - додав він, зазначивши, що зараз рано про це думати. "Чи буде вона (можливість балотуватися. - ред.) реалізована, поки не знаю", - сказав Путін.

Довідка. Володимир Путін був Президентом РФ з 2000 по 2008 роки, прем'єр-міністром з 2008 по 2012, зараз знову є президентом.