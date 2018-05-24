Коаліція США завдала удару по позиціях «Хезболли» в Сирії

Коаліція атакувала дві позиції сирійської армії в районі нафтостанції Т-2 на кордоні з Іраком.

Коаліція на чолі зі США завдала ударів по позиціях ліванської шиїтської організації та політичної партії «Хезболла».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу організації.

Повідомляється, що коаліція атакувала дві позиції сирійської армії в районі нафтостанції Т-2 на кордоні з Іраком (близько 100 км).

Також зазначається, що представник коаліційних військ був недоступний для телефонного коментаря.

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Пізніше в Сирії підтвердили атаку коаліції США.

Військове джерело заявило, що ВПС коаліції на чолі зі США завдали авіаудару по позиціях сирійської армії, передало державне новинне агентство SANA.

«Кілька наших військових позицій між Аль-Букемаль і Хмейма піддалися атаці з боку літаків міжнародної коаліції... Атака сталася в момент концентрації терористів [угруповання] «Ісламська держава», — сказало джерело.