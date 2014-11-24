Французьким медикам вдалося вилікувати співробітницю ООН, яка заразилася вірусом Ебола



Про це повідомили в національному міністерстві охорони здоров`я Франції, передає ТАСС.

”Жінку вилікувли, і вранці вона залишила територію Франції”, - йдеться в комюніке міністерства.

Це вже другий випадок успішного лікування французькими медиками пацієнтів, які заразилися в Африці смертельно небезпечним захворюванням. Так, у вересні тут було вилікувано медсестру, яка працювала по лінії міжнародної організації ”Лікарі без кордонів” в Ліберії.

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За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), кількість жертв епідемії хвороби, викликаної вірусом Ебола, перевищила 5,4 тис. осіб, інфіковано понад 15,3 тис. Найбільше смертельних випадків зафіксовано в трьох країнах Західної Африки - Ліберії, Сьєрра-Леоне та Гвінеї.

Раніше на цьому тижні генеральний секретар ООН Пан Гі Мун повідомив, що в боротьбі з поширенням епідемії вірусу Ебола намітився прогрес, але необхідно зберігати пильність. Він зазначив, що ”крива зростання” епідемії ”почала знижуватися”, але в низці місць зусилля влади, як і раніше ”не встигають за захворюваністю”.

Так, експерти ВООЗ в терміновому порядку були направлені в Малі, яка кілька тижнів тому ввійшла в число країн, вражених вірусом.