США схиляють Європу до введення нових санкцій проти Росії – Financial Times
Адміністрація президента США Дональда Трампа чинить тиск на європейських союзників, щоб схилити їх до запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.
Як повідомляє Financial Times, у Вашингтоні свою позицію обґрунтовують тим, що зволікання союзників заважають зусиллям США з припинення кроків Москви, спрямованих на підрив західних демократій.
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Зазначається, що делегація Держдепу США цього тижня проводить зустріч зі своїми європейськими колегами в Брюсселі та Лондоні, і підніме це питання, побоюючись, що Росія може спробувати використовувати розкол між США та Європою в питанны іранської ядерної угоди та планів Вашингтона щодо введення тарифу на імпорт європейської сталі, алюмінію, та інших товарів з ЄС.
«Нам необхідно працювати з нашими європейськими партнерами, аби вживати більше заходів проти російської згубної активності та запобігти використанню Росією будь-яких чутливих питань у відносинах між Європою і Сполученими Штатами», – заявив журналістам американський посадовець.
В той же час, у матеріалі зазначається, що європейська сторона, ймовірно, не буде вражена переговорами через відносно низький рівень делегації, яка включає в себе технічних експертів, але страждає від нестачі відкритої підтримки з боку держсекретаря Майка Помпео.
Євросоюз, як стверджується, опинився у стані розколу через питання введення більш жорстких санкцій проти Росії. Кілька європейських країн залишилися незадоволені введеними в квітні санкціями США проти російських олігархів, які торкнуличся, в тому числі й їх інвестицій.
Європейські дипломати, тим часом, визнали, що в ЄС не готові слідувати за більш жорстким підходом США до Москви, який передбачає введення нових санкцій.
Нагадаємо, влада США 6 квітня ввела нові обмежувальні заходи проти кількох російських бізнесменів і підконтрольних їм компаній, а також низки високопоставлених чиновників країни.
Серед постраждалих – олігархи Олег Дерипаска, Володимир Богданов і Віктор Вексельберг. Так, в санкційні списки потрапили вісім команій, пов'язаних з Дерипаскою, в тому числі "Русал".
Росіянам, які опинилися у санкційних списках, заборонили в'їзд до США, крім того, активи на території цієї країни заморожені. У випадку з компаніями, інвестори повинні позбутися боргових цінних паперів та акцій En+, "Русалу" і групи "ГАЗ". Крім того, до 5 червня вони повинні припинити будь-які угоди і розірвати контракти з 12 компаніями, список яких опублікований на сайті Мінфіну США.
У перший робочий день після санкцій, 9 квітня, акції російських компаній почали різко падати в ціні. Акції "Русала" впали на біржі в Гонконзі на 50%, компанія попередила про можливий технічний дефолт. Крім того, різко подешевшали майже всі російські компанії, що торгуються на біржі в Лондоні. Також обвалився індекс Московської біржі і рубль. Дешевшали не тільки компанії, що потрапили під санкції, але й інші.
В цілому за підсумками понеділка більше 50 російських бізнесменів втратили сукупно майже 16 млрд доларів.