США схиляють Європу до введення нових санкцій проти Росії – Financial Times

Євросоюз, як стверджується, виявився розколотим через питання введення більш жорстких санкцій проти Росії.

Адміністрація президента США Дональда Трампа чинить тиск на європейських союзників, щоб схилити їх до запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.

Як повідомляє Financial Times, у Вашингтоні свою позицію обґрунтовують тим, що зволікання союзників заважають зусиллям США з припинення кроків Москви, спрямованих на підрив західних демократій.

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Зазначається, що делегація Держдепу США цього тижня проводить зустріч зі своїми європейськими колегами в Брюсселі та Лондоні, і підніме це питання, побоюючись, що Росія може спробувати використовувати розкол між США та Європою в питанны іранської ядерної угоди та планів Вашингтона щодо введення тарифу на імпорт європейської сталі, алюмінію, та інших товарів з ЄС.

«Нам необхідно працювати з нашими європейськими партнерами, аби вживати більше заходів проти російської згубної активності та запобігти використанню Росією будь-яких чутливих питань у відносинах між Європою і Сполученими Штатами», – заявив журналістам американський посадовець.

В той же час, у матеріалі зазначається, що європейська сторона, ймовірно, не буде вражена переговорами через відносно низький рівень делегації, яка включає в себе технічних експертів, але страждає від нестачі відкритої підтримки з боку держсекретаря Майка Помпео.

Євросоюз, як стверджується, опинився у стані розколу через питання введення більш жорстких санкцій проти Росії. Кілька європейських країн залишилися незадоволені введеними в квітні санкціями США проти російських олігархів, які торкнуличся, в тому числі й їх інвестицій.

Європейські дипломати, тим часом, визнали, що в ЄС не готові слідувати за більш жорстким підходом США до Москви, який передбачає введення нових санкцій.

Нагадаємо, влада США 6 квітня ввела нові обмежувальні заходи проти кількох російських бізнесменів і підконтрольних їм компаній, а також низки високопоставлених чиновників країни.

Серед постраждалих – олігархи Олег Дерипаска, Володимир Богданов і Віктор Вексельберг. Так, в санкційні списки потрапили вісім команій, пов'язаних з Дерипаскою, в тому числі "Русал".

Росіянам, які опинилися у санкційних списках, заборонили в'їзд до США, крім того, активи на території цієї країни заморожені. У випадку з компаніями, інвестори повинні позбутися боргових цінних паперів та акцій En+, "Русалу" і групи "ГАЗ". Крім того, до 5 червня вони повинні припинити будь-які угоди і розірвати контракти з 12 компаніями, список яких опублікований на сайті Мінфіну США.

У перший робочий день після санкцій, 9 квітня, акції російських компаній почали різко падати в ціні. Акції "Русала" впали на біржі в Гонконзі на 50%, компанія попередила про можливий технічний дефолт. Крім того, різко подешевшали майже всі російські компанії, що торгуються на біржі в Лондоні. Також обвалився індекс Московської біржі і рубль. Дешевшали не тільки компанії, що потрапили під санкції, але й інші.

В цілому за підсумками понеділка більше 50 російських бізнесменів втратили сукупно майже 16 млрд доларів.