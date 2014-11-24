У Таїланді журналіст отримав 4,5 роки в'язниці за образу короля

У Таїланді військовий суд засудив редактора інформаційного порталу до 4,5 років в'язниці за публікацію матеріалу, що ображають гідність короля Пхуміпона Адульядета.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на джерело у військовій владі Таїланду, передає LB.ua.

За словами співрозмовника агентства, спочатку журналіста Нуту Рунгвонга мали засудити до дев'яти років позбавлення волі, однак термін скоротили вдвічі, оскільки він визнав свою провину.

Читайте такожНа півдні Таїланду волонтерам роздали майже 3 тисячі гвинтівок для боротьби з ісламістами

Рунгвонг був редактором сайту Thai E-News, нині заблокованого місцевими цензорами. У 2009 році він розмістив на порталі статтю, написану Тчі Унгпакорном, тайсько-британським викладачем, лівим громадським і політичним активістом. У тому ж році Унгпакорн перебрався з Таїланду до Великобританії, рятуючись від кримінального переслідування. Який саме фрагмент статті образив короля Пхуміпона Адульядета, не уточнюється.

Закон про образу короля, що діє в Таїланді, вважається найжорстокішим із подібних законів у світі. Згідно йому, особу, яку звинувачують в образі короля або загрозі монархії, може бути засуджено до тюремного ув'язнення терміном від трьох до 15 років.

Читайте такожП'ятьох тайських студентів затримали за використання жесту з фільму «Голодні ігри»

Попередній гучний вирок за цим законом виносився в Таїланді в січні 2013 року. Тоді суд засудив до 10 років в'язниці головного редактора громадсько-політичного журналу "Голос Таксіна" Сомьота Пруксакасемсука. Його було заарештовано після того, як він почав збір підписів на підтримку петиції про скасування статті 112 КК Таїланду, яка передбачає покарання за образи, погрози або наклеп щодо короля, королеви або спадкоємців престолу.