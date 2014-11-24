Фінляндія передумала вступати до НАТО, щоб не псувати відносини з Росією

Про це він повідомив в інтерв'ю Washington Post, передає ZN.UA.

"Абсолютно очевидно, що якщо Фінляндія вступить в НАТО, то це, безсумнівно, зашкодить нашим відносинам (з Росією - ред). Ви повинні мати на увазі, що 1300 км - це довгий кордон, і ви не тримаєте його закритим. Навпаки - це "живий" кордон", - сказав він.

Читайте такожПрезидент Фінляндії: Захід майже на порозі нової холодної війни з РФ

Він також висловив свою позицію і висловився проти вступу його країни до НАТО. Однак при цьому він зазначив, що бачить вступ в Альянс як "можливість". "Вибір повинен бути відкритим, тому що це теж частина нашого балансу", - сказав він.

Раніше фінський прем'єр Юркі Катайнен заявляв про те, що країна розглядає можливість вступу в НАТО, і вона не є нейтральною в українсько-російському конфлікті.