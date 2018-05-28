Трамп розповів про прибуття в КНДР американської делегації

За словами американського президента, команда американських чиновників обговорить деталі саміту між Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американська делегація прибула в КНДР для участі у переговорах з північнокорейською стороною. Про це він написав у твіттері.

За словами американського президента, команда американських чиновників обговорить деталі саміту між Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

«Я дійсно вірю, що у Північній Кореї є блискучий потенціал, одного разу вона стане великою країною в економічному і фінансовому плані. Кім Чен Ин згоден зі мною. Це станеться!» — зазначив Трамп.

Раніше Держдеп США повідомив, що делегація з Вашингтона проводить переговори з представниками КНДР в демілітаризованій зоні.