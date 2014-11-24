Президент Туреччини готовий говорити про рівні права чоловіків і хлопчиків, але не жінок

Про це він сказав у Стамбулі на міжнародному зібранні, присвяченому правам і свободам жінок, повідомляє Європейська правда з посиланням на турецьке видання Milliyet.

"Говорять про якусь рівність чоловіків і жінок. Можна говорити про рівність чоловіків і хлопчиків. Жінки рівні лише з жінками. Не можна говорити про рівність в правах чоловіка і жінки, бо це суперечить природі", - сказав Ердоган.

Читайте такожУ Туреччині побудують по мечеті в кожному університеті країниЕрдоган також виступив з критикою фемінізму в Туреччині, стверджуючи, що феміністки відкидають концепцію материнства. На його погляд, біологічні відмінності між чоловіками і жінками означають, що вони не можуть виконувати аналогічні функції в житті.

"Наша релігія (іслам) визначила становище жінок в суспільстві - материнство, - зазначив Ердоган. - Деякі люди розуміють це, а інші не можуть прийняти. Ви не можете пояснити це феміністкам, бо вони не приймають концепцію материнства".

Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС, але її членство блокується низкою європейських держав, які вважають, що Анкара не дотримується ключових демократичних стандартів Євросоюзу.