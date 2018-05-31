У Німеччині озброєний ножем чоловік напав на пасажирів поїзда

Інцидент стався ввечері 30 травня. У поїзді, що прямував з Кельна, між двома пасажирами виник конфлікт. Один з них вихопив ніж і напав на чоловіка.

Озброєний ножем чоловік напав на пасажирів поїзда в німецькому місті Фленсбург. Про це повідомляє Bild. Читайте такожПлемінник Меган Маркл намагався зайти в нічний клуб з ножем (відео) Інцидент стався ввечері 30 травня. У поїзді, що прямував з Кельна, між двома пасажирами виник конфлікт. Один з них вихопив ніж і напав на чоловіка. Після цього пасажири викликали поліцію. Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисник напав на співробітницю поліції. Вона вистрілила в нападника. Від отриманого поранення чоловік помер. За даними видання, постраждалий пасажир перебуває у важкому стані, співробітниця поліції отримала легкі поранення. Правоохоронці розслідують інцидент.

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