У Німеччині озброєний ножем чоловік напав на пасажирів поїзда
00:17, 31 травня 2018Світ
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Інцидент стався ввечері 30 травня. У поїзді, що прямував з Кельна, між двома пасажирами виник конфлікт. Один з них вихопив ніж і напав на чоловіка.
REUTERS
Озброєний ножем чоловік напав на пасажирів поїзда в німецькому місті Фленсбург. Про це повідомляє Bild.
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Інцидент стався ввечері 30 травня. У поїзді, що прямував з Кельна, між двома пасажирами виник конфлікт. Один з них вихопив ніж і напав на чоловіка.
Після цього пасажири викликали поліцію. Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисник напав на співробітницю поліції. Вона вистрілила в нападника. Від отриманого поранення чоловік помер.
За даними видання, постраждалий пасажир перебуває у важкому стані, співробітниця поліції отримала легкі поранення. Правоохоронці розслідують інцидент.
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