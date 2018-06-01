Учасники акції протесту в Грузії вимагають відставки уряду (фото)

На порталі наводиться інформація про учасників «багатотисячного мітингу». Відзначається, що протестувальники також закликали президента країни Георгія Маргвелашвілі взяти участь у мітингу.

У Тбілісі учасники протестів, які проводять мітинг біля будівлі уряду країни, зажадали від кабінету міністрів піти у відставку, передає «Грузія. Online».

На порталі наводиться інформація про учасників «багатотисячного мітингу». Відзначається, що протестувальники також закликали президента країни Георгія Маргвелашвілі взяти участь у мітингу.

Раніше повідомлялося, що в Тбілісі сотні протестувальників йдуть до будівлі парламенту. Зазначалося, що причиною протестів стало вбивство молодої людини в центрі грузинської столиці під час бійки в грудні 2017 року. Протестувальники заявляють, що розслідування вбивства було необ'єктивним, а прокуратура покриває одного з учасників інциденту, який доводиться сином колишнього співробітника відомства.