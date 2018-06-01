Кім Чен Ин запропонував організувати саміт з Путіним

На думку Кім Чен Ина, саміт на найвищому рівні сприятиме подальшому зміцненню відносин двох країн.

Кім Чен Ин запропонував організувати в цьому році зустріч на вищому рівні між лідерами КНДР і Росії заради подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Про це, посилаючись на повідомлення ЦТАК, пише РБК.

У повідомленні північнокорейського агентства ЦТАК, присвяченого зустрічі глави КНДР з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, наводяться слова Кім Чен Ина про необхідність розвивати співробітництво між двома країнами в різних областях і "обговорити зустріч між лідерами Росії і КНДР в цьому році на відзначення 70-ої річниці встановлення дипломатичних відносин".

На думку Кім Чен Ина, саміт на найвищому рівні сприятиме подальшому зміцненню відносин двох країн.

Також глава КНДР висловив надію на вирішення протиріч із США і підкреслив прагнення Пхеньяну до без'ядерного статусу всього Корейського півострова.

Як повідомлялося, 31 травня Кім Чен Ин провів зустріч в Пхеньяні з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

В цей же день державний секретар США Майк Помпео зустрічався в Нью-Йорку з віце-головою Північної Кореї Кім Ен Чхолем для обговорення підготовки саміту.

Нагадаємо, 24 травня Трамп скасувала саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже на наступний день заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися.