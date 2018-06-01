У Манчестері авто наїхало на пішоходів: п'ятеро людей постраждали

Поліцейські підкреслили, що не розглядають даний інцидент як терористичний акт.

У британському Манчестері постраждали п'ять чоловік у результаті наїзду автомобіля на пішоходів в районі «Траффорд-парк», повідомляється в твіттері поліції.

Правоохоронні органи зазначили, що автомобіль зник з місця події. У даний момент поліцейські займаються її пошуком.

На місці події працюють екстрені служби, вони заявили про п'ятьох постраждалих. За інформацією видання Manchester Evening News, вони отримали серйозні поранення.

Поліцейські підкреслили, що не розглядають даний інцидент як терористичний акт.

Раніше повідомлялося, що в Британії шість підлітків постраждали при наїзді автомобіля на пішоходів.